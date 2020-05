"Les armes les plus menaçantes" prêtes à accueillir les manifestants, prévient Trump

Après une manifestation à Washington, le président américain Donald Trump a indirectement mais clairement menacé les personnes cherchant à entrer dans le domaine de la Maison Blanche.Dans une série de messages publiés sur Twitter, le président a salué l'efficacité du "Security Service", la police fédérale spécialisée dans la protection des personnalités. Il a par ailleurs dénoncé les "cris et les diatribes" de ceux qu'il a qualifiés de "pseudo-manifestants". "J'étais à l'intérieur, j'ai tout vu", a-t-il tweeté. "Personne n'est parvenu à rompre la clôture. S'ils l'avaient fait, ils aurait été accueillis par les chiens les plus féroces et les armes les plus menaçantes". (Belga)