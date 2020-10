Les asymptomatiques ne seront plus testés, mais resteront en quarantaine 10 jours

Pour alléger la pression sur les centres de tests et les labos, les ministres de la Santé en Belgique et le commissaire coronavirus Pedro Facon ont décidé lundi de recevoir la stratégie de dépistage au moins jusqu'au 15 novembre, a confirmé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale sur RTL Info et la RTBF. Les personnes asymptomatiques ne seront plus testées, mais devront respecter une quarantaine de 10 jours."On teste beaucoup, mais comme il y a énormément de malades, il y a un moment où les labos ne suivent plus, les êtres humains qui sont derrière" non plus, commente la ministre. "Et donc, il faut qu'on prenne le temps, quinze jours-trois semaines, de faire descendre la pression, de s'assurer que le service suive, que les résultats arrivent à temps. On a décidé de réorganiser le testing en priorisant." Seules les personnes avec symptômes, les membres du personnel soignant, les plus de 65 ans et les collectivités dans lesquelles il y aurait eu au moins deux contaminations avérées pourront désormais être testées. Pour les personnes ayant eu un contact à haut risque mais ne présentant pas de symptôme, ce sera la quarantaine de 10 jours. Une plateforme sera mise en ligne en fin de semaine pour prendre rendez-vous pour les tests. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.