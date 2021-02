Les automobilistes appelés à la prudence en raison de conditions glissantes

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance sur les routes au cours des prochaines heures. Selon l'Institut royal météorologique (IRM), les conditions seront particulièrement glissantes en raison des précipitations hivernales attendues cette nuit.Dès le milieu de la nuit de samedi à dimanche, les précipitations se transformeront en pluie verglaçante ou en neige en Flandre, avant de s'étendre progressivement au centre du pays en fin de nuit. Dimanche, l'accumulation de neige pourrait atteindre de 5 à 10 cm en Flandre, de 1 à 5 cm dans la province de Liège et dans l'ouest du Hainaut et jusqu'à 2 cm ailleurs. La Cellule d'Action routière wallonne et l'Agence flamande pour le trafic routier appellent les automobilistes à redoubler de prudence. Ces derniers sont notamment invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale et garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. Des deux côtés, les agences routières annoncent mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. Dans la nuit de dimanche à lundi, le risque de formation de plaques de glace généralisée sera élevé. (Belga)

