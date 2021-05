Les autorités inaugurent un passage piéton arc-en-ciel devant le Palais de la Nation

À l'occasion de la Journée internationale contre l'Homophobie et la Transphobie, les présidentes de la Chambre et du Sénat, le Premier ministre et le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles ont inauguré, lundi midi, le passage piéton entre le Palais de la Nation et le Parc de Bruxelles repeint pour la première fois aux couleurs de l'arc-en-ciel.Depuis ce dimanche, des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel sont également accrochés aux façades des présidences de la Chambre et du Sénat. La façade du Palais de la Nation a quant à elle été éclairée aux couleurs de l'arc-en-ciel dimanche soir et le sera encore ce lundi. Par ces actions symboliques, les deux assemblées du Parlement fédéral, le gouvernement fédéral et la Ville de Bruxelles entendent donner un signal fort pour s'engager fermement dans la lutte contre toute forme de violence, de haine ou de discrimination envers la communauté LGBTQI+, ont souligné les autorités. (Belga)