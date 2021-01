Les autorités n'ont jamais reçu autant de plaintes à propos des webshops

Les plaintes déposées auprès de l'Inspection économique contre des sites de commerce en ligne étrangers et belges atteignent déjà des records, rapporte vendredi L'Echo sur la base de chiffres provisoires pour 2020.L'Inspection économique a lancé sont "point de contact" en février 2016. Les chiffres complets pour 2020 ne sont pas encore disponibles, mais pour la seule période entre le 1er janvier et le 21 octobre 2020, pas moins de 7.541 plaintes ont été déposées au sujet de sites web étrangers, contre 5.264 pour l'ensemble de l'année 2019. Les plaintes contre les sites de vente en ligne belges battent aussi un record: 6.345 plaintes, soit près du double de l'ensemble de l'année 2019 où les pouvoirs publics avaient enregistré 3.677 réclamations. En cinq ans, les plaintes portaient principalement sur des pratiques frauduleuses, mais également la non-livraison des produits ou des services commandés et payés. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.