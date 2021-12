Les banques alimentaires lancent un appel aux dons pour Noël

La fédération des banques alimentaires et les 631 associations locales affiliées lancent un appel aux dons mercredi pour ajouter une "assiette virtuelle" à la plus longue table solidaire de Noël.Alors qu'approchent les fêtes de fin d'année, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un festin. Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous serons à nouveau contraints de célébrer les fêtes en petit comité. "Mais pour les plus de 175.500 bénéficiaires des banques alimentaires, il est difficile d'offrir un repas sain à leur entourage, et d'autant plus un repas de fête", souligne la fédération des banques alimentaires dans un communiqué. L'organisation lance dès lors un appel aux Belges qui le souhaitent pour faire un don de 20 euros, et ainsi ajouter une "assiette virtuelle" à la plus longue table de Noël. L'évolution de la tablée peut être suivie via le site web www.foodbanks.be. Les demandes d'aide alimentaire ont connu une nouvelle hausse partout en Belgique au cours des derniers mois, selon l'administrateur délégué de la fédération des banques alimentaires, Jef Mottar. "Pour l'instant, nous répondons aux besoins de quelque 177.000 personnes. Au cours des mois d'été 2020, nous avons atteint un pic avec jusqu'à 195.000 bénéficiaires par mois. Ensuite, les demandes ont diminué pour concerner environ 175.000 personnes, avant de repartir à la hausse", précise-t-il. Ces chiffres ne comprennent pas l'aide alimentaire distribuée dans la foulée des inondations meurtrières de cet été en Wallonie. En 2020, les banques alimentaires et les associations locales affiliées ont collecté et distribué plus de 2.000 tonnes de nourriture chaque mois, avec l'aide de 332 bénévoles et 37 contractuels sociaux. (Belga)

