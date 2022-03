Les Belges à l'étranger - À dix plus de 80 minutes, Benfica et Vertonghen prennent un point contre Vizela

À dix contre onze après moins de dix minutes, Jan Vertonghen et son club de Benfica ont partagé l'enjeu 1-1 vendredi soir contre Vizela lors du match d'ouverture de la 26e journée du championnat portugais. Avec ce résultat, les Lisboètes, troisièmes, comptabilisent 58 points et laissent l'occasion au Sporting, deuxième avec 61 unités, de prendre le large.Indiscutable en défense, 'Sterke Jan' a une nouvelle fois disputé l'intégralité de la rencontre pour ses couleurs. Un match débuté de bien mauvaise manière avec l'expulsion rapide d'Adel Taarabt dès la septième minute de jeu. En infériorité numérique presque toute la rencontre, Benfica finissait par encaisser peu après l'heure de jeu des œuvres de Cassiano (65e, 0-1). Mal embarqués, les Aigles sauvaient les meubles en arrachant l'égalisation dix minutes plus tard grâce à Henrique Pereira Araujo (75e, 1-1). (Belga)