Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj envoie la Real Sociedad en Europa League

L'Atlético Madrid et la Real Sociedad se sont neutralisés 1-1, dimanche, lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne de football. Monté à la 78e minute, Adnan Januzaj a marqué sur coup franc le but de l'égalisation de la Sociedad. Yannick Carrasco est monté à la 56e minute pour l'Atlético.Koke avait ouvert le score pour l'Atlético à la demi-heure. Januzaj, qui s'était blessé à la cuisse début juillet, a fait son retour sur la pelouse après quatre matchs en montant à la 78e minute. A 3 minutes du terme, son coup franc excentré, dévié par un défenseur, terminait au fond des filets, offrant ainsi l'égalisation aux Basques. Januzaj porte ainsi son compteur à quatre buts cette saison. La Real Sociedad termine sixième de la Liga avec 56 points et se qualifie pour la prochaine Europa League, comme Villarreal (5e, 60 points), large vainqueur 4-0 d'Eibar, et Grenade (7e, 56 points), qui a dominé l'Athletic Bilbao 4-0. La Real Sociedad doit encore disputer la finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Les deux clubs se sont mis d'accord pour la jouer avec du public, la date n'a donc pas encore été déterminée. L'Atlético Madrid (70 points) se classe troisième et jouera la Ligue des Champions. Le Real Madrid (87 points), le FC Barcelone (82 points) et le FC Séville (70 points) seront les autres représentants espagnols en C1. (Belga)