Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj et la Real Sociedad battus par le Barça

Le FC Barcelone a battu la Real Sociedad 2-1 mercredi en match avancé de la 19e journée du championnat d'Espagne de football. Adnan Januzaj était titulaire dans les rangs de l'équipe basque, qui n'avait plus perdu en championnat depuis le 29 septembre.Januzaj, averti à la 20e minute de jeu, a été remplacé par Ander Barrenetxea à la 56e minute. Le score était alors acquis. Willian José a lancé la Sociedad après 27 minutes mais le Barça a fini par s'imposer grâce aux buts de Jordi Alba (31e) et Frenkie de Jong (43e). Au classement, la Real Sociedad manque l'occasion de s'isoler en tête. Le club de San Sebastian partage la tête avec l'Atletico Madrid et le Real Madrdi avec 26 points. Le Barça est 5e avec 20 unités. (Belga)