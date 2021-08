Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj et la Real Sociedad s'imposent 1-0 contre Levante

Remplaçant au coup d'envoi, Adnan Januzaj a assisté sur le banc à l'ouverture du score de son équipe signée Ander Barrenetxea à la 42e minute. Un but qui a suffi à la Real Sociedad pour s'imposer 1-0 contre Levante samedi soir dans le cadre de la troisième journée de Liga.L'ailier belge de 26 ans est entré à un peu moins de dix minutes de la fin et a participé à la victoire des siens, la deuxième en trois matchs. Titulaire lors de la journée inaugurale, Januzaj a depuis lors dû se contenter d'un rôle de joker. Grâce à cette victoire, Januzaj et ses coéquipiers occupent la cinquième place provisoire du classement. (Belga)