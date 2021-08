Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj et la Real Sociedad s'inclinent à Barcelone

Le FC Barcelone s'est imposé 4-2 contre la Real Sociedad pour le compte de la première journée du championnat d'Espagne de football dimanche. Titulaire avec les Basques, Adnan Januzaj a été remplacé à la mi-temps.Pour leur premier match depuis le départ de Lionel Messi vers le PSG, les Catalans ouvraient le score via Gérard Piqué, sur un service de Memphis Depay (19e). À quelques secondes du repos, Martin Braithwaite doublait la mise (45e+2) avant de s'offrir un doublé en seconde période (59e). La Sociedad relançait ensuite la partie avec deux buts en trois minutes via Julen Lobete Cienfuegos (82e) et Mikel Oyarzabal (85e). Barcelone assurait cependant sa victoire dans les arrêts de jeu via Sergi Roberto (90e+1). (Belga)