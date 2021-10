Les Belges à l'étranger - Albert Lokonga (Arsenal) et Dennis Praet (Torino) gagnent

Le Diable Rouge Albert Sambi Lokonga était titulaire vendredi soir avec Arsenal. Les Gunners ont battu Aston Villa 3-1 à l'Emirates Stadium dans ce premier match de la 9e journée de Premier League. Les buts d'Arsenal ont été inscrits par Partey (23e), Aubameyang (45e+6) et Smith Rowe (56e). Aston Villa a sauvé l'honneur par Ramsey (82e). Arsenal qui compe 14 points a gagné trois places au classement. Les Londoniens se retrouvent en 9e position. Aston Villa a enregistré son 3e revers consécutif et a conservé la 13e place avec 10 unités.Lokonga disputait son 7e match avec Arsenal, le 6e en championnat. Il a été remplacé à la 73e minute par Maitland-Niles et a écopé d'un carton jaune juste avant la mi-temps. En Italie, sans Zino Vanheusden, blessé, la Genoa s'est inclinée 3-2 au Torino de Dennis Praet. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 59e minute alors que le score était de 2-0. Il a reçu un avertissement pour simulation dans les dernières minutes. Torino est 10e avec 11 points. Genoa reste 19e et avant-dernier de la Serie A avec 6 unités. (Belga)