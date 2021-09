Les Belges à l'étranger - Arsenal remporte le derby contre Tottenham

En Premier League, Arsenal a poursuivi sa remontée au classement en battant Tottenham 3-1 dimanche dans le cadre de la 6e journée. Averti (90e+1), Albert Sambi Lokonga est monté au jeu (82e) dans ce derby du nord de Londres, qui a vite tourné à l'avantage des Gunners.Sur un centre de Bukayo Saka, Emile Smith Rowe a bénéficié de la passivité de la défense des Spurs (12e, 1-0). Les Gunners ne se sont pas contentés de cette bonne entame de rencontre et Pierre-Emerick Aubameyang a facilement parachevé une contre-attaque, qu'il avait lancée en remisant le ballon de l'extérieur du pied dans la course de Smith Rowe (27e, 2-0). Les Gunners étaient au-dessus et Saka, qui était à l'origine d'un nouveau contre en récupérant un ballon dans les pieds de Harry Kane, a infligé une nouvelle correction à la défense des Spurs (34e, 3-0). La possession du ballon a basculé dans le camp des Spurs en seconde période mais Kane n'a pas surpris Aaron Ramsdale (63e). Par contre Heung-Min Son a fusillé le gardien d'Arsenal sur un centre de Sergio Reguilon (79e, 3-1). Au classement, les Gunners, qui avaient essuyé trois échecs d'affilée, ont signé un troisième succès et se retrouvent 10e avec 9 points tout comme Tottenham (11e). Aux Pays-Bas, Delano Burgzorg a permis à Heracles de battre Waalwijk (59e, 1-0). Chez les vainqueurs, Noah Fadiga a joué tout le match, Lucas Schoofs a été remplacé (57e), Ismail Azzaoui est monté au jeu (57e) pour un autre joueur et Elias Sierra est resté sur le banc. A Waalwijk, Thierry Lutonda, qui a été remplacé par Dario Van den Buijs (71e), était le seul titulaire de la colonie belge. Lennerd Daneels est aussi monté au jeu (54e) alors que Shawn Adewoye Sebbe Augustijns et Jens Teunckens, le gardien réserve, sont restés spectateurs. Après six rencontres, Heracles est 11e (7 points) et Waalwijk 16e (5 points). (Belga)