Les Belges à l'étranger - Avec un premier but de Dendoncker, Wolverhampton enfonce Tottenham et prend la 7e place

Dimanche après-midi, Wolverhampton a remporté une victoire déterminante face à Tottenham, pour le compte de la 25e journée de Premier League, sur le score de 0-2. Leander Dendoncker s'est distingué en inscrivant un but pour les Wolves qui dépassent Tottenham au classement.Tottenham a été cueilli à froid par Wolverhampton et son attaquant vedette Raul Jimenez, qui a ouvert le score dès la 6e minute. Leander Dendoncker a inscrit son premier but de la saison en Premier League dans la foulée, en convertissant un ballon qui rebondissait dans la surface des Spurs après une tentative de l'un de ses coéquipiers (18e). Le Belge a disputé toute la rencontre avec son équipe qui a résisté à de nombreuses tentatives adverses pour obtenir les 3 points. Ce résultat est déterminant dans la course à l'Europe en Premier League, puisqu'il permet à Wolverhampton de passer devant Tottenham. Les Wolves sont désormais 7es avec 37 points soit un de plus que les Spurs qui ont joué un match de moins. La 4e place est à portée, puisque West Ham compte 40 points. (Belga)