Les Belges à l'étranger - Avec Witsel, Dortmund s'adjuge la deuxième place en Bundesliga chez la lanterne rouge

La 33e journée de Bundesliga a vu plusieurs Belges en action. Parmi eux, Axel Witsel était titulaire du côté de Dortmund qui a assuré sa 2e place au classement de la Bundesliga avec une victoire sur le terrain de Greuther Furth, 1-3.Le Borussia Dortmund s'est imposé, 1-3, en déplacement chez la lanterne rouge, Greuther Furth. Julian Brandt a ouvert le score en première période (0-1, 26e), mais Ngankam a surpris les visiteurs en égalisant pour Greuther Furth (1-1, 70e). La réponse ne s'est pas fait attendre, et Brandt (1-2, 72e) puis Passlack (1-3, 77e), ont scellé la victoire des Borussiens. En l'absence des blessés Thorgan Hazard (dos) et Thomas Meunier (cuisse), Axel Witsel était le seul représentant belge pour les visiteurs, et a disputé toute la rencontre devant la défense. En même temps, Wolfsburg a infligé un coup d'arrêt à la bonne série du FC Cologne en l'emportant 0-1 chez les frontaliers. Sans aucun Belge titulaire, les Loups ont pu compter sur Gerhardt (43e) pour inscrire l'unique but de la rencontre. Koen Casteels, le capitaine et portier de Wolfsburg, était absent de la feuille de match tout comme Sebastiaan Bornauw. Aster Vranckx et Dodi Lukebakio sont tous deux montés au jeu après avoir débuté sur le banc, le premier à la 68e minute et le second à la 87e. Grâce à sa victoire, Dortmund scelle sa deuxième place au classement de la Bundesliga, derrière le tout-puissant Bayern Munich. Avec sa première défaite après 4 victoires consécutives, le FC Cologne est 7e, bloqué à 2 points de l'Union Berlin et de l'Europe, à une seule rencontre de la fin du championnat. Wolfsburg est 12e avec 41 points, et Greuther Furth bon dernier avec seulement 18 points en 33 matchs. (Belga)