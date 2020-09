Les Belges à l'étranger - Batshuayi éliminé en Coupe de la Ligue anglaise, Denayer battu en championnat de France

Crystal Palace a été éliminé aux tirs au but (11-10, 0-0 après le temps règlementaire) par Bournemouth, mardi, lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Prêté par Chelsea, Michy Batshuayi a joué tout le match pour Crystal Palace, disputant ses premières minutes depuis son retour.La séance de tirs au but a été interminable: le score était encore à égalité (10-10) alors que tous les joueurs, gardiens compris, avaient tiré une fois, Batshuayi marquant le deuxième tir de son équipe. C'est finalement le raté de Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) qui a condamné Crystal Palace. Christian Benteke, blessé au pied, n'était pas présent. Christian Kabasele est monté à la pause lors de la qualification de Watford à Oxford (0-3, 1-1 après le temps règlementaire). Mené après le but de Hall (26e), Watford a égalisé à une minute de la fin par Sema. Oxford a ensuite loupé ses trois premiers tirs au but, pour trois buts de Watfod. Thomas Kaminski était dans les buts de Blackburn, battu 1-0 par Newcastle sur un but de Fraser (35e). - FRANCE - Lyon s'est incliné 2-1 à Montpellier, mardi, en match d'alignement de la première journée du championnat de France. Jason Denayer a joué 68 minutes pour Lyon. Savanier (38e sur penalty et 59e) a marqué les deux buts de Montpellier. Depay a réduit l'écart en fin de match (89e, sur penalty). Lyon était réduit à dix depuis la 44e minute et le rouge reçu par Aouar. Lyon compte 4 points en trois rencontres. (Belga)