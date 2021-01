Les Belges à l'étranger - Benfica et Vertonghen battent Tondela et se hissent en deuxième position

Grâce à Haris Seferovic (56e) et Gian-Luca Waldschmidt (90e+4), Benfica a battu Tondela vendredi dans un match comptant pour la 13e journée du championnat du Portugal (2-0). Jan Vertonghen a joué tout le match avec les vainqueurs. Les Benfiquistes (28 points) rejoignent le FC Porto à la deuxième place derrière le Sporting, qui compte 35 points et un match de plus.Aligné avec l'intermittent Nicolas Otamendi, Vertonghen a tenté de donner l'impulsion de l'arrière mais sur sa passe en profondeur, Alejandro Grimaldo était hors jeu (3e). Comme Tondela a pratiquement renoncé à attaquer en première mi-temps, Benfica a alors multiplié les occasions notamment par Darwin Núñez, qui s'était bien placé grâce à une talonnade (10e) et Julian Weigl, qui n'a pas cadré son tir de l'extérieur de la surface (13e). Seferovic (18e, 25e), Everton (20e, 32e), Gilberto (23e) et Pizzi (27e) ont également eu la possibilité de battre Babacar Niasse. Finalement, l'ex-gardien d'Eupen n'a dû effectuer que deux arrêts. La seconde période a débuté sur rythme moins élevé mais sur un service de Darwin, Seferovic a ouvert la marque d'un tir du gauche (56e, 1-0). Les visités ont été moins entreprenants et les occasions moins nombreuses. Après un but annulé de Darwin Nunez pour hors-jeu, Benfica a doublé l'écart par Waldschmidt (90e+4, 2-0). (Belga)