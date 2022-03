Les Belges à l'étranger - Benfica et Vertonghen enchaînent sur la pelouse de Portimonense

Benfica et Jan Vertonghen, une nouvelle fois titulaire en défense, se sont imposés 1-2 sur la pelouse de Portimonense samedi soir pour le compte de la 25e journée du championnat du Portugal. Une victoire qui permet aux Lisboètes, 3e avec 57 points, de revenir temporairement à une longueur du Sporting, 2e.La rencontre débutait mal pour les Aigles avec l'ouverture du score de Welinton Junior (25e, 1-0). Vertonghen et ses coéquipiers revenaient au score dans les arrêts de jeu grâce à Alex Grimaldo (45+7, 1-1). Dès l'entame du second acte, Benfica prenait l'avantage définitivement par l'entremise de Gonçalo Ramos (50e, 1-2), qui offrait un quatrième succès en cinq rencontres à ses couleurs. (Belga)