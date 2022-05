Les Belges à l'étranger - Besiktas et Batshuayi terminent une saison en demi-teinte par un nul face à Konyaspor

Besiktas et Konyaspor se sont quittés sur un score nul, 1-1, à l'issue de leur rencontre comptant pour la 38e et dernière journée de championnat de Turquie. Les Aigles Noirs termineront la saison, dans le meilleur des cas, à la 6e place.Konyaspor a pris l'avantage en première mi-temps grâce à Rahmanovic (42e), mais Karaman a permis à Besiktas de rétablir l'égalité en toute fin de rencontre (90e+1). Michy Batshuayi, qui a démarré la rencontre sur le banc, est monté à la 60e minute et a disputé la dernière demi-heure de la rencontre. Champion en titre, Besiktas terminera, au mieux, la saison à une décevante 6e place, après n'avoir accumulé que 59 points en 38 matchs contre 84 la saison précédente. Konyaspor finit le championnat à la 3e place avec 68 points, loin derrière le champion Trabzonspor qui compte 81 points avec encore un match à jouer. (Belga)

