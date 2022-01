Les Belges à l'étranger - Besiktas tenu en échec malgré le 7e but de Batshuayi

Malgré le 7e but de la saison de Michy Batshuayi, Besiktas a été tenu en échec en déplacement par Rizespor dimanche au terme d'une rencontre de la 20e journée du championnat de Turquie (2-2). Au classement, le club stambouliote est 9e (29 points) et Rizespor stagne en bas de classement (18 points, 19e).Besiktas a mené deux reprises à la marque grâce à Batshuayi sur penalty (25e, 0-1) et Emirhan Ilkhan (60e, 1-2) mais Joel Pohjanpalo a rétabli à chaque fois l'égalité (56e, 68e). Les deux équipes ont terminé à dix: Gokhan Gonul, le défenseur de Rizespor, a écopé de deux cartes jaunes (85e) et Francisco Montero, l'arrière de Besiktas, a connu le même sort (86e). (Belga)