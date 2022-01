Les Belges à l'étranger - Bologne et Arthur Theate surpris en fin de rencontre par Cagliari

Arthur Theate et Bologne ont entamé de la pire des manières la nouvelle année en s'inclinant 2-1 sur la pelouse de Cagliari lors de la 21e journée de Serie A. Titulaire sur le côté droit d'une défense à trois, l'ancien d'Ostende est resté sur la pelouse toute la rencontre. Avec cette défaite, Bologne reste coincée à la douzième place avec 27 unités.Absent lors de la dernière rencontre de Bologne avant la trêve (victoire 0-3 à Sassuolo), Arthur Theate retrouvait une place de titulaire pour la douzième fois cette saison. Une rencontre que les siens ont menée via une réalisation de Riccardo Orsolini (54e, 0-1), avant que l'actuel 18e et premier relégable n'égalise par l'entremise de Leonardo Pavoletti (71e, 1-1). Alors que l'on semblait se diriger vers un partage, Cagliari empochait sa troisième victoire de la saison dans les arrêts de jeu grâce à Gaston Pereiro (90+3, 2-1). (Belga)