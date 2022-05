Les Belges à l'étranger - Bologne prend un point à la Roma, Theate a joué la fin du match

Après avoir pris un point à la Juventus, battu l'Inter ces dernières semaines, Bologne est allé partager l'enjeu 0-0 sur le terrain d'un autre grand d'Italie, l'AS Roma, dimanche soir en match de la 35e journée de Serie A. Le Diable Rouge Arthur Theate n'est monté au jeu qu'à la 82e minute.La Roma de Mourinho occupe la 5e place (qualificative pour l'Europa League) avec 59 points mais reste à portée du voisin de la Lazio 6e qui en compte aussi 59 après son succès à La Spezia. La Fiorentina est 7e (56) et l'Atalanta 8e (55). Bologne 13e revient à égalité de points (43) avec Udinese 12e. En France, Lyon a remporté l'"Olympico" dimanche à Marseille 0-3. Jason Denayer n'a pas joué en raison d'une blessure. Les trois buts sont tombés après la pause via Castello de Lukeba (55e), Moussa Dembélé (76e) et Karl Toko Ekambi (88e). l'OM reste 2e avec 65 points mais voit Rennes 3e et Monaco 4e, tous deux vainqueurs ce week-end, revenir à 3 points à trois journées de la fin de la Ligue 1.Lyon est 7e (55 pts). (Belga)