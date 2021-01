Les Belges à l'étranger - Brighton, avec Trossard, est allé prendre les trois points à Leeds

Brighton est allé s'imposer à Leeds samedi par le plus petit écart dans un match comptant pour la 19e journée de la Premier League(0-1). Le but du Français Neal Maupay (17e) permet aux Seagulls de quitter momentanément la zone rouge (14 points, 17e). Leeds (23 points) est 12e.A Brighton, Leandro Trossard a laissé sa place à l'ex-Anderlechtois Percy Tau (73e). Les Seagulls n'avaient plus savouré un succès depuis le 21 novembre (1-2 à Aston Villa), soit une série de neuf matches. (Belga)