Les Belges à l'étranger - Brighton et Trossard accrochés par Aston Villa, Lyon battu

Brighton & Hove Albion, avec le Diable Rouge Leandro Trossard pendant toute la partie, a partagé l'enjeu contre Aston Villa (0-0) samedi soir lors de la 24e journée de Premier League.Malgré une nette domination dans les chiffres, avec 26 tirs à 4, et 9 cadrés contre 1, Brighton n'a pas trouvé la faille dans la défense adverse. Si les Seagulls ont aligné une sixième rencontre de rang sans défaite en championnat, ils stagnent malgré tout à la 15e place avec 26 points. Les Villans, avec Bjorn Engels sur le banc, sont eux huitièmes avec 36 points et deux matches de moins que Liverpool, 4e (40 pts). Dans le même temps, l'Olympique Lyonnais, où Jason Denayer a pris place sur le banc après trois matches manqués en raison d'une blessure, a été battu à domicile par Montpellier (1-2) lors de la 25e journée de Ligue 1. Savanier (20e) et Wahi (65e) ont marqué pour le MHSC, Paqueta (45e+1) pour les Gones. Marcelo, habituel partenaire du Diable Rouge dans l'axe central défensif lyonnais, a dû céder sa place en première période, visiblement touché à la cheville gauche. Lyon, qui restait sur quatre victoires de rang, a manqué l'occasion de reprendre provisoirement la tête de la Ligue. Les troupes de Rudi Garcia comptent 52 points, soit deux de moins que le Paris Saint-Germain et Lille, qui accueille Brest dimanche. (Belga)