Les Belges à l'étranger - Brighton et Trossard en huitièmes de la FA Cup, Jason Eyenga-Lokilo et Doncaster éliminés

Brighton & Hove Albion s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, grâce à une victoire 2-1 contre Blackpool, pensionnaire de League One, troisième échelon national. Leandro Trossard est monté à l'heure de jeu alors que le score était déjà acquis. Bissouma (27e) et Alzate (58e) ont marqué pour Brighton, Madine avait entretemps égalisé (45e+2).Les Seagulls défieront en huitièmes de finale le vainqueur du duel de dimanche entre Brentford, 3e de Championship (D2), et Leicester City, formation des Belges Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet. Dans le même temps, la belle aventure de Jason Eyenga-Lokilo et Doncaster, club de League One, s'est ponctuée par une large défaite sur le terrain de West Ham (4-0). Le milieu de terrain de 22 ans, formé au Sporting d'Anderlecht mais actif en Angleterre depuis 2015, est descendu peu après l'heure de jeu alors que les Hammers menaient déjà 3-0 grâce à Fornals (2e), Yarmolenko (32e) et Butler (54e, c.s.c.). Oladapo Afolayan a scellé l'issue du match à la 78e. West Ham affrontera Manchester United ou Liverpool pour une place en quarts de finale. Les deux géants s'affronteront dimanche dans un duel qui sent la poudre. (Belga)