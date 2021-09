Les Belges à l'étranger - Carrasco et l'Atletico de Madrid perdent des plumes à domicile contre Bilbao

Yannick Carrasco et l'Atletico de Madrid n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 à domicile contre l'Athletic Bilbao dans la cadre de la cinquième journée de Liga. Les Madrilènes ont même terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Joao Félix.Présent sur le banc lors du coup d'envoi, Yannick Carrasco est monté au jeu à la 55e minute. Un changement qui n'a pas permis à son équipe de trouver l'ouverture et qui perd deux points à domicile. Rentré également en cours de match à l'heure de jeu, Joao Félix n'est resté qu'un peu plus de 15 minutes sur la pelouse à la suite de son expulsion (78e). Au classement, l'Atletico occupe momentanément la première place avec un point d'avance sur le Real Madrid. (Belga)