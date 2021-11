Les Belges à l'étranger - Carrasco et l'Atlético subissent une remontée face à Valence et concèdent le nul

Dimanche, en fin d'après-midi, trois Belges étaient en action sur les terrains de football d'Espagne et des Pays-Bas. Avec Yannick Carrasco, l'Atlético a subi une remontée face à Valence et a concédé le nul, 3-3.L'Atlético Madrid n'a pas saisi l'occasion de se rapprocher de la tête de La Liga en concédant un match nul, 3-3, en déplacement à Valence. Les Colchoneros avaient pris l'avance via Suarez (35e), et Valence a répondu grâce à un but contre son camp de Savic (50e). Griezmann (58e) et Vrslajko (62e) ont offert deux buts d'avance à l'Atlético mais les hôtes sont revenus en toute fin de rencontre grâce à un doublé de Duro (90e+2 et 90e+6). Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre pour l'Atléti, en écopant au passage d'une carte jaune (90e). L'Atlético renforce sa 4e place malgré le résultat, avec 23 points, et Valence, 10e avec 17 points, occupe le milieu de classement. Le duel entre Vitesse et Utrecht pour la 12e journée d'Eredivisie s'est soldé par une victoire de Vitesse, 2-1. Elle s'est construite en 1re mi-temps grâce aux buts de Frederiksen (7e) et Bazoer (45e+1), contre lesquels la réponse de Zagre (77e) n'a pas suffi. Lois Openda était titulaire pour Vitesse et est sorti dans les arrêts de jeu (90e+9). Othman Boussaid était également titulaire pour Utrecht, disputant l'entièreté du match sur le côté gauche. Au classement, Vitesse et Utrecht sont au coude à coude. Les vainqueurs du jour, 5e avec 22 points, sont à 1 point d'Utrecht, 4e. (Belga)