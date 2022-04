Les Belges à l'étranger - Carrasco signe un doublé et libère l'Atlético au bout du suspense contre l'Espanyol

Dimanche après-midi, l'Atlético Madrid a remporté sa rencontre face à l'Espanyol Barcelone, 2-1, pour le compte de la 32e journée de La Liga. Yannick Carrasco a marqué à deux reprises, offrant la victoire aux Colchoneros.Après son élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, l'Atlético Madrid avait à cœur de se racheter lors de son duel face à l'Espanyol. La première mi-temps a été peu mouvementée, et Diego Simeone a procédé à plusieurs changements pour dynamiser son attaque. Parmi ceux-ci, Yannick Carrasco est entré à la place de Thomas Lemar. Le Belge n'a pas tardé à donner raison à son entraîneur en inscrivant le but d'ouverture sur un service d'un autre entrant, Cunha (52e). La rencontre a néanmoins basculé à la 71e minute, lorsque Kondogbia a écopé d'une deuxième carte jaune, laissant ses coéquipiers à dix. Dans la foulée, de Tomas a égalisé pour les visiteurs (1-1, 74e) qui pensaient tenir le match nul jusqu'au coup de sifflet final. La libération pour l'Atlético est venue dans les arrêts de jeu sur penalty au bout du suspense. Plein de sang-froid, Carrasco s'est avancé et a converti le coup de pied de réparation offrant une précieuse victoire aux siens. L'Atlético, 4e avec 60 points, se donne un peu d'air au classement, avec 3 points d'avance sur le Betis. Après une défaite à Majorque lors de la dernière journée, cette victoire donne meilleure figure au bilan des Colchoneros qui devront défendre bec et ongles leur 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. (Belga)