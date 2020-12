Les Belges à l'étranger - Casteels et Wolfsburg se hissent en 4e position

Koen Casteels était bien dans le but de Wolfsburg lors de la victoire 2-1 contre Francfort vendredi dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Allemagne de football. L'Eintracht a ouvert la marque sur penalty par Bas Dost (63e, 0-1) mais les Loups ont renversés la vapeur par Wout Weghorst. Le Néerlandais a égalisé sur penalty (76e, 1-1) avant de signer le 5e succès de Wolfsburg à la 88e.Au classement, Wolfsburg se hisse en 4e position (21 points) et Francfort, qui restait sur cinq partages, occupe la 9e place (13 points). En Italie, Benevento, avec Daam Foulon sur le banc, s'est incliné 1-0 à Sassuolo, qui a pourtant joué à dix après l'exclusion de Lukas Haraslin (48e). Domenico Berardi a inscrit sur penalty l'unique but de la rencontre d'ouverture de la 11e journée (8e, 1-0). Au classement, l'équipe d'Émilie-Romagne se hisse en 2e position avec 22 points, quatre de moins que l'AC Milan et un de plus que l'Inter. Benevento reste 13e (11 points). Aux Pays-Bas, Heracles a perdu le match d'ouverture de la 12e journée face à Sittard (0-2). Les visiteurs ont fait la différence grâce à un autogoal de Marco Rente (31e, 0-1) et à Sebastian Polter (30e, 0-2). A Heracles, Lucas Schoofs est sorti à la mi-temps (46e) et chez les vainqueurs, Adnan Ugur est resté sur banc. Au classement, Heracles (13e), qui a réduit l'écart par Delano Burgzorg (90e+3, 1-2), compte 9 points comme Sittard (14e) mais a une moins mauvaise différence de buts (-11 contre -13). (Belga)