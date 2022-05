Les Belges à l'étranger - Charly Musonda Jr. quitte Chelsea après 10 ans

Charly Musonda Jr. a annoncé mardi, sur les réseaux sociaux, son départ de Chelsea. Le milieu offensif, 25 ans, avait quitté Anderlecht il y a dix ans pour Chelsea, mais n'a jamais pu confirmer les grandes attentes placées en lui à Londres.Considéré comme l'un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l'âge de 15 ans pour Chelsea. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d'une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre dernier. Son contrat à Chelsea arrive désormais à échéance. "Quand je remets tout en perspective et que je regarde en arrière, après tout ce que j'ai vécu à Chelsea, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être au club", a déclaré Musonda dans une vidéo publiée sur Instagram. "Il n'y a pas d'excuse, comme mes blessures ou si j'avais joué plus", a-t-il ajouté. "Je ne regarde pas cela de cette manière. La seule manière dont je vois ça, c'est que j'ai eu de la chance d'être ici, de faire partie d'un si grand club", a ajouté Musonda qui remercie ses équipiers, ses entraîneurs et tous les supporters. (Belga)