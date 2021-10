Les Belges à l'étranger - Chelsea et Lukaku vainqueurs sur la pelouse de Brentford

Chelsea et Romelu Lukaku, titulaire, se sont imposés 0-1 sur la pelouse de Brentford lors de leur rencontre comptant pour huitième journée de Premier League.Thomas Tuchel récupérait N'Golo Kanté, testé positif au coronavirus avant la trêve internationale. Le Français était présent au coup d'envoi, tout comme Romelu Lukaku. L'artificier belge n'a pas réussi à tromper la vigilance du portier local, à la différence de Ben Chilwell, qui inscrivait le seul but de la rencontre à la 45e minute de jeu. Lukaku a été remplacé par Kai Havertz à la 77e minute. Grâce à cette victoire, les Blues prennent seuls la première place du classement avec 19 points, soit un de plus que Liverpool. (Belga)

