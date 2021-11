Les Belges à l'étranger - Chelsea partage contre Manchester United, Lukaku effectue son retour

Pas de vainqueur entre Chelsea et Manchester United qui se sont quittés sur le score de 1-1 dimanche lors de la 13e journée de Premier League. La rencontre a été marquée par le retour de Romelu Lukaku et le premier match en championnat de Michaël Carrick comme entraîneur intérimaire des Red Devils depuis le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer.Absent depuis plusieurs semaines pour blessure, Romelu Lukaku était présent sur le banc de Chelsea au coup d'envoi et a vu les siens répondre à l'ouverture du score de Jadon Sancho (50e, 0-1) par l'intermédiaire de Jorginho sur pénalty (67e, 1-1). Le champion d'Europe italien transformait un coup de réparation consécutif à une faute de Wan Bissaka sur Thiago Silva. Thomas Tuchel pouvait à nouveau compter sur Lukaku et décidait de le faire monter au jeu à la 82e minute. Il s'agissait des premières minutes de jeu de l'ancien Anderlechtois depuis sa blessure à la cheville encourue le 20 octobre dernier contre Malmö en Ligue des Champions. Dans l'autre camp, Michaël Carrick officiait pour la première fois en championnat en tant qu'entraîneur principal des Mancuniens depuis le remerciement d'Ole Gunnar Solskjaer. Il avait entamé son intérim par une victoire 0-2 sur la pelouse de Villarreal, mardi en Ligue des Champions. Avec ce résultat, les Blues, 30 points, reprennent une longueur d'avance sur Manchester City en tête du classement. De leur côté, les Red Devils occupent la 8e place avec 18 unités. (Belga)