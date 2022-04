Les Belges à l'étranger - Cinquième titre de champion à l'étranger pour Thibaut Courtois et Eden Hazard

Thibaut Courtois et Eden Hazard, champions d'Espagne avec le Real Madrid pour la deuxième fois après une victoire 4-0 contre l'Espanyol Barcelone, ont chacun remporté leur cinquième sacre national à l'étranger en carrière.Champion de Belgique avec le Racing Genk en 2011, Courtois a ensuite remporté la Liga 2013-2014 avec l'Atlético Madrid avant de glaner la Premier League à deux reprises avec Chelsea, déjà avec Eden Hazard, lors des exercices 2014-2015 et 2016-2017. Eden Hazard avait lui décroché son premier titre en devenant champion de France 2010-2011 avec Lille lors d'une saison où il avait également été nommé Joueur de l'année. Si le capitaine des Diables Rouges a connu une nouvelle saison compliquée, marquée par les blessures et lors de laquelle il n'a joué que 22 rencontres toutes compétitions confondues, Courtois s'est lui érigé en l'un des joueurs majeurs de l'équipe de Carlo Ancelotti. Samedi, celui qui a joué l'intégralité des 34 premières journées de championnat a signé une 14e clean sheet. (Belga)