Les Belges à l'étranger - Courtois et le Real Madrid battent Eibar et rejoignent l'Atletico en tête de la Liga

Le Real Madrid s'est imposé à Eibar lors de la 14e journée de la Liga (1-3), avec Thibaut Courtois dans les buts mais sans Eden Hazard, blessé. Les Madrilènes répondent à la victoire du co-leader, l'Atlético, vainqueur la veille face à Elche (3-1).Le 7e but de la saison de Karim Benzema lançait la soirée du Real Madrid après seulement 6 minutes de jeu. L'attaquant français offrait aussi le deuxième but de la rencontre à Luka Modric quelques minutes plus tard (13e). Kike Garcia privait ensuite Thibaut Courtois de sa sixième clean sheet de la saison en réduisant l'écart (28e). Lucas Vazquez s'offrait son premier but de la saison dans les arrêts de jeu pour clôturer la victoire madrilène (90e+2). Le Real Madrid rejoint son voisin de l'Atlético en tête de La Liga avec 29 points mais les Colchoneros comptent 2 matchs de retard. Eibar, qui restait sur 5 matchs sans défaite, est 14e avec 15 points. Au Portugal, Benfica suit le rythme effréné imposé par son rival, le Sporting, victorieux la veille face à Farense (1-0), en s'imposant 0-2 à Gil Vicente grâce à des buts de Rodrigo contre son camp (59e) et d'Everton (65e). Jan Vertonghen a joué toute la rencontre alors que Mile Svilar n'était pas sur la feuille de match. Benfica reste 2e avec 24 points, à deux points du Sporting. Gil Vicente est 14e avec 9 unités. (Belga)