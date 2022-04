Les Belges à l'étranger - Courtois et le Real s'imposent à Osasuna et se rapprochent du titre

Le Real Madrid et Thibaut Courtois ont ramené 3 points de leur déplacement à Osasuna (1-3) mercredi lors de la 33e journée de Liga.David Alaba (12e), Marco Asensio (45e) et Lucas Vazquez (90e+6) se sont chargé d'alimenter le marquoir, Karim Benzema manquant pour sa part deux penalties. Leader avec 17 points d'avance sur son voisin de l'Atletico, accroché par Grenade (0-0) plus tôt dans la soirée, le Real se rapproche un peu plus d'un 35e titre de champion d'Espagne. (Belga)