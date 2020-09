Les Belges à l'étranger - Crystal Palace, sans Benteke et avec Batshuayi sur le banc, vainqueur de Southampton

Crystal Palace a battu Southampton 1 à 0 (mi-temps: 1-0) samedi pour la journée inaugurale de la Premier League en Angleterre. Christian Benteke, blessé au pied, n'était pas sur la feuille de match. Michy Batshuayi, qui a prolongé à Chelsea, est à nouveau prêté à Crystal Palace.Batshuayi - qui a réalisé un doublé avec les Diables Rouges contre l'Islande (5-1) mardi - est resté pourtant sur le banc samedi. Zaha a inscrit l'unique but de la partie dès la 13e minute de jeu. Il en a bien inscrit un second à la 82e mais annulé ensuite par le VAR pour une position de hors-jeu. La première journée de Premier League se poursuit samedi à 18h30 avec Leeds, de retour en Premier League pour la première fois depuis 2004, qui rend visite au champion en titre Liverpool et Divock Origi. À 21h00, West Ham accueille Newcastle. En Championship, la division 2 anglaise, Thomas Kaminski a effectué ses débuts pour Blackburn Rovers. L'ancien gardien de La Gantoise a dû se retourner trois fois contre Bornemouth (3-2). Isaac Mbenza est monté au jeu peu avant l'heure de jeu pour Huddersfield Town, battu 0-1 par Norwich. Ilias Chair a lui inscrit le deuxième but de Queens Park Rangers, dans les arrêts de jeu (90+4), vainqueur 2 à 0 face à Nottingham Forest. En Allemagne, place à la Coupe où le FC Cologne - avec Sebastiaan Bornauw monté au jeu à la 71e - s'est imposé aisément à Altglienicke (D4) 0-6. Koen Casteels, sorti sur blessure lors du match des Diables Rouges contre l'Islande mardi, n'était pas dans la sélection de Wolfsburg, victorieux (1-4) de Furstenwalde (D4). (Belga)