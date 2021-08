Les Belges à l'étranger - Cyril Ngonge (Groningue) s'offre un doublé mais perd contre le PSV de Yorbe Vertessen

En déplacement avec son club de Groningue sur la pelouse du PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de Eredivisie, Cyril Ngongé s'est illustré en marquant les deux buts de son équipe. Malgré ce doublé, le PSV s'est imposé 5-2 grâce, notamment, à une passe décisive de Yorbe Vertessen, monté au jeu à la mi-temps.Titulaire sur le flanc droit, Ngonge a inscrit ses deux premiers buts de la saison. Sa première réalisation est survenue à la 15e minute de jeu, après qu'il a récupéré un bon centre de la gauche légèrement dévié par un défenseur. Isolé face au gardien, il le trompait calmement pour faire 1-1. A peine trois minutes plus tard, le portier local repoussait une frappe directement dans les pieds de l'ancien joueur du Club de Bruges, qu'il renvoyait dans le but vide pour donner l'avantage à ses couleurs. Malgré cette avance, le PSV s'est imposé sur le score de 5-2, en égalisant dans un premier temps via un but contre son camp de El Hankouri, avant de prendre l'avantage dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à Ramalho. Zahavi donnait deux buts d'avance à son équipe peu après le retour des vestiaires (56e), grâce à Yorbe Vertessen, à la passe pour le quatrième but. Bruma fixant le score final dans les arrêts de jeu. De son côté, Go Ahead Eagles a obtenu la victoire à domicile aux dépens du Sparta Rotterdam 2-0. Philippe Rommens a joué toute la rencontre pour les visités alors que Michael Heylen a été remplacé à la mi-temps. Au classement, le PSV occupe provisoirement la tête avec 9 points sur 9. Groningue compte 4 points, Go Ahead Eagles 3 et le Sparta Rotterdam 1. (Belga)