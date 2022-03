Les Belges à l'étranger - De Bruyne, sans jouer, et Benteke, monté en fin de match, en quarts de finale de la FA Cup

Sans grande surprise et sans Kevin De Bruyne, resté sur le banc, Manchester City s'est imposé en huitième de finale de FA Cup face à Peterborgouh (0-2). Il a fallu attendre la deuxième période pour voir les 'Cityzens' débloquer le compteur par l'intermédiaire de Riyad Mahrez (60e) avant que Jack Grealish ne double la mise dans la foulée (67e). Romeo Lavia n'était pas sur la feuille de match.Lors d'un autre huitième de finale de FA Cup, Christian Benteke est monté en toute fin de rencontre (90e+2) lors de la qualification de Crystal Palace face à Stoke City. L'ancien molenbeekois et anderlechtois Cheikhou Kouyaté ouvrait le score (53e) et Josh Tymon égalisait une poignée de minutes plus tard (58e). La délivrance venait de Jairo Riedewald qui qualifiait les hommes de Patrick Vieira (82e). Toujours en Angleterre, mais en championnat cette fois, Youri Tielemans a participé à la victoire de Leicester à Burnley dans le cadre de la 22e journée de Premier League (0-2). Le Diable rouge est sorti à la 72e minute alors que le score était encore nul et vierge. Des buts de James Maddison (82e) et de Jamie Vardy (90e), qui rejouait pour la première fois en 2022 après une blessure qui le tenait éloigné des terrains depuis fin décembre, ont offert la victoire aux Foxes. Timothy Castagne était absent à cause d'une blessure à la cuisse. Leicester remonte à la 12e place de Premier League avec 30 points alors que Burnley compte 21 points et est 18e et premier relégable. Alexis Saelemaekers et l'AC Milan ont fait match nul 0-0 à domicile en demi-finale aller de la Coupe d'Italie face au rival historique, l'Inter Milan. Le Diable Rouge était titulaire et est sorti à la 67e minute. Le match retour aura lieu le 20 avril, à Milan. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.