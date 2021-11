Les Belges à l'étranger - Défaite pour Adnan Januzaj et la Real Sociedad contre l'Espanyol de Barcelone

Adnan Januzaj, présent toute la rencontre, et la Real Sociedad se sont inclinés 1-0 dimanche sur la pelouse de l'Espanyol de Barcelone pour le compte de la 15e journée de Liga.Titulaire pour la 7e fois d'affilée toutes compétitions confondues, Adnan Januzaj restait sur un assist lors de la défaite 2-1 des Basques en Europa League sur le terrain de Monaco. Il n'a pas pu rééditer pareille performance dimanche et permettre aux siens de ramener quelque chose de leur déplacement en Catalogne, couronné par une défaite 1-0. Dans les rangs Barcelonais, Landry Dimata était absent de la feuille de match en raison d'une blessure. Au classement, avec cette défaite, Januzaj et les siens restent coincés à la deuxième place avec 29 unités, à une longueur du Real Madrid qui possède deux rencontres de moins. De son côté, l'Espanyol grimpe à la 9e place, avec 20 points. (Belga)

