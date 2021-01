Les Belges à l'étranger - Défaite spectaculaire pour Michael Heylen et le Sparta Rotterdam face au PSV

Le Sparta Rotterdam s'est incliné 3-5 face au PSV Eindhoven samedi pour le compte de la 17e journée du championnat des Pays-Bas. Michael Heylen a joué l'entièreté de la rencontre pour le Sparta.Smeets avait donné l'avance au Sparta (4e) avant que Mauro Junior n'égalise (24e). La rencontre s'emballait après la pause. Malen (47e), Madueke (49e) et Max (72e) donnaient deux buts d'avance au PSV. Gravenberch réduisait l'écart à un quart d'heure du terme et Kharchouch plantait le 3-4 à la 87e minute. Dans les arrêts de jeu, Malen fixait le score final à 3-5. Au classement, le PSV reste troisième avec 37 points, un de moins que Vitesse Arnhem (2e) et l'Ajax, leader, qui reçoit Feyenoord dimanche pour le 'Klassiker'. Heracles, de son côté, s'est incliné 2-0 sur la pelouse d'Utrecht. Lucas Schoofs était titulaire pour le club d'Almelo et a été remplacé à la mi-temps. Ismail Azzaoui est lui monté au jeu au repos pour Heracles. Mickael Tirpan, pour sa part, a joué 87 minutes dans la victoire 0-2 de Fortuna Sittard, où il est prêté par le club turc de Kasimpasa, à PEC Zwolle. (Belga)