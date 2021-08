Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec Hazard et Witsel en 2e période, lance sa saison par une victoire en Coupe

Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne de football, dont il est le vainqueur sortant, en s'imposant 0-3 à Wehen Wiesbaden, pensionnaire de troisième division. Axel Witsel et Thorgan Hazard sont montés au jeu en seconde période.Erling Haaland a permis au nouvel entraîneur du BVB Marco Rose de connaître des débuts victorieux en réalisant un triplé (26e, 31e sur penalty et 51e). Witsel est entré pour Jude Bellingham (55e), suivi quelques minutes plus tard par Hazard, qui a remplacé Marco Reus. Testé positif au Covid-19, Thomas Meunier était indisponible. (Belga)