Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec ses trois Belges, dispose de l'Union Berlin à domicile

Avec Thomas Meunier et Axel Witsel titulaires, le Borussia Dortmund s'est imposé dimanche 4-2 à domicile contre l'Union Berlin pour le compte de la cinquième journée de Bundesliga.Thorgan Hazard était également présent sur la feuille de match et est monté au jeu en toute fin de rencontre, à la 84e minute de jeu. Avant cela, depuis le banc, il a pu assister à la passe décisive de Thomas Meunier pour l'inévitable Erling Haaland sur le deuxième but du BVB (24e). Le Norvégien s'est à nouveau signalé avec un doublé à la 83e. Grâce à cette victoire, Dortmund s'installe provisoirement à la deuxième place du classement avant le match de Wolfsburg. (Belga)

