Les Belges à l'étranger - Dortmund en passe 5 à l'Hertha et fait le plein de confiance avant de recevoir Bruges

Le Borussia Dortmund s'est largement imposé 2-5 à l'Hertha Berlin, samedi, dans le cadre de la 8e journée du championnat d'Allemagne de football.Quatre Belges figuraient sur la pelouse au coup d'envoi, Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio du côté de l'Hertha et Thomas Meunier et Axel Witsel dans le camp du Borussia, Thorgan Hazard prenant place sur le banc. L'Hertha Berlin a ouvert le score grâce à une frappe tendue de Cunha, servi par Lukebakio (33e). Dortmund a renversé la situation grâce à l'inévitable Erling Haaland. Le Norvégien, lauréat samedi du Golden Boy, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, a réalisé un quadruplé (47e, 49e, 62e et 79e), Guerreiro (70e) marquant l'autre but des 'Borussen'. Cunha, sur penalty, avait réduit l'écart (79e). Trois minutes plus tôt, Lukebakio avait été remplacé. Haaland, lui, a été remplacé à 5 minutes du terme par Youssoufa Moukoko, qui est devenu à 16 ans et un jour, le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga, battant le record d'un ancien du Borussia, Nuri Sahin, qui avait débuté à 16 ans et 335 jours. Adversaire de Bruges mardi en Ligue des Champions, Dortmund (18 points) se hisse à la deuxième place, à égalité avec le Bayer Leverkusen, à une longueur du Bayern Munich, accroché par le Werder Brême dans l'après-midi. L'Hertha, 7 points, est 13e. (Belga)