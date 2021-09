Les Belges à l'étranger - Dortmund et ses Diables trébuchent sur la pelouse de Monchengladbach

Privé de son buteur norvégien Erling Haaland, blessé, mais Avec Axel Witsel et Thomas Meunier une nouvelle fois présents dès le coup d'envoi, le Borussia Dortmund s'est incliné 1-0 samedi sur la pelouse du Borussia Monchengladbach pour le compte de la sixième journée de Bundesliga.De retour de blessure, Thorgan Hazard se trouvait sur le banc des remplaçants. Il a assisté à la première mi-temps catastrophique de son équipe qui a encaissé un but à la 37e minute, avant d'être réduite à dix trois minutes plus tard. Mahmoud Dahoud recevait son second carton jaune et quittait prématurément la pelouse. Au retour des vestiaires, Dortmund injectait du sang neuf en faisant rentrer Thorgan Hazard à la mi-temps. Sa montée au jeu ne changeait rien et l'absence d'Erling Haaland pour blessure se faisait cruellement sentir pour le BVB. Au classement, avec cette défaite, Dortmund fait du sur place et reste calé au 4e rang avec douze unités. Dans le même temps, en Angleterre, Liverpool, avec Divock Origi sur le banc toute la rencontre, a partagé l'enjeu 3-3 sur la pelouse de Brentford lors de la sixième journée de Premier League. Les buts des Reds ont été inscrits par Diogo Jota (31e), Mohamed Salah (55e) et Curtis Jones (67e). Au classement, les hommes de Jürgen Klopp sont en tête avec 14 points. Du côté de l'Epsagne, Séville a pris le meilleur à domicile sur l'Espanyol de Barcelone de Landry Dimata, en s'imposant 2-0 pour la septième journée de Liga. L'ancien Anderlechtois est rentré au jeu à la mi-temps, mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe. (Belga)