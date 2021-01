Les Belges à l'étranger - Dortmund gagne le match au sommet en Bundesliga, doublé de Haaland, Witsel sort blessé

Le Borussia Dortmund a infligé à Leipzig sa première défaite à domicile de la saison 1-3, samedi lors de la 15e journée de Bundesliga. Axel Witsel est sorti blessé après une demi-heure de jeu (1-3). Il a dû être aider par deux personnes pour quitter le terrain afin de ne pas poser le pied gauche au sol.La défaite du Bayern Munich à Monchengladbach vendredi soir offrait à Leipzig la possibilité d'occuper la place de leader du championnat d'Allemagne. Dortmund a joué un vilain tour aux hommes de Julian Nagelsmann en l'emportant 1-3 à la Red Bull Arena où Leipzig n'avait pas encore été battu cette saison en Bundesliga. Après 30 minutes de jeu, Axel Witsel était forcé de quitter ses coéquipiers, remplacé par Emre Can à cause d'une blessure à la cheville. En deuxième période, Dortmund a ouvert le score par l'intermédiaire de Jadon Sancho (55e) avant qu'Erling Haaland ne s'offre un doublé pour offrir à Dortmund une victoire de prestige (71e et 84e) qui relance le Borussia au classement. Les 11e et 12e buts en 10 rencontres du Norvégien cette saison en championnat ont assuré son club de réduite son retard sur la tête de la compétition. Le but de l'ancien Gantois Alexander Sorloth en fin de rencontre n'y changeait rien (90e). Thomas Meunier a joué l'intégralité de la rencontre. Au classement, Dortmund, est la seule équipe du top 6 à l'emporter ce week-end et fait la bonne opération en remontant à la 4e place. Le BvB compte 28 points, soit un de moins que Leverkusen, trois de moins que Leipzig et cinq derrière le leader, le Bayern Munich. . (Belga)

