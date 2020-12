Les Belges à l'étranger - Dortmund s'est imposé à Brême, Manchester City bloqué par West Bromwich

Dortmund a remporté son premier match après le limogeage de Lucien Favre mardi 1-2 à Brême lors de la 12e journée du championnat d'Allemagne. Raphael Guerreiro (12e, 0-1) et Marco Reus sur penalty (78e, 1-2) ont permis au Borussia de se hisser en 4e position (22 points). Brême, qui a égalisé temporairement par Kevin Mohwald (28e, 1-1), est 13e (11 points). Au Borussia, Axel Witsel a joué tout le match tandis que Thorgan Hazard et Thomas Meunier, blessés, étaient absents.Le Hertha Berlin a fait match nul contre contre Mayence (0-0). Chez les visités, Dedryck Boyata, capitaine, a joué les 90 minutes et Dodi Lukebakio est monté au jeu (61e). Mené 0-2, Stuttgart, avec Orel Mangala sur le banc, a arraché le partage face à l'Union Berlin (2-2). Marvin Friedrich (4e, 0-1) et l'ex-Mouscronnois Taiwo Awoniyi (77e, 0-2) ont pensé mettre fin à une série de trois matches sans victoires mais Sasa Kalajdzic (82e, 90e) en a décidé autrement. Du coup, les deux équipes restent à égalité avec 18 points: l'Union est 6e et Stuttgart 7e. En Angleterre, Manchester City a été bloqué à domicile par West Bromwich lors de la 13e journée. Pourtant, les 'Cityzens' ont ouvert la marque par Ilkay Gundogan (30e, 1-0) mais Semi Ajayi (43e, 1-1) a égalisé. Kevin De Bruyne, capitaine, et ses équipiers n'ont pu reprendre le large et se retrouvent 6e (20 points) et West Brom reste 19e (7 points). En Italie, Benevento avec Daam Foulon à partir de la 46e, a bloqué la Lazio (1-1). Ciro Immobile (25e, 0-1) a donné l'avance aux Romains et Pasquale Schiattarella (45e, 1-1) avant de se faire exclure tout en fin de match (90e+3). La Lazio occupe la 8e position (18 points) et Benevento est 13e (12 points). (Belga)