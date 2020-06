Les Belges à l'étranger - Dortmund s'impose sur le fil à Düsseldorf et retarde le titre du Bayern Munich

Le Borussia Dortmund s'est imposé dans les arrêts de jeu sur le terrain de Düsseldorf samedi lors de la 31e journée de Bundesliga, le championnat allemand de football. Titulaires, Axel Witsel et Thorgan Hazard ont été remplacés en deuxième période. Avec ce succès, les Borussen retardent le titre du Bayern Munich.Dominateur, le Borussia pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score via Guerreiro mais le but était annulé pour une faute de main du défenseur portugais au début de l'action (65e). Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, l'inévitable Erling Haaland offrait la victoire à Dortmund dans les arrêts de jeu (90e+5). Titulaire à l'instar de Thorgan Hazard, Axel Witsel a été remplacé à la 60e minute. Hazard, pour sa part, a quitté le jeu à la 74e minute. Au classement, Dortmund, deuxième, compte quatre points de retard sur le Bayern Munich, leader. Les Bavarois reçoivent Mönchengladbach à 18h30 mais ne pourront donc pas encore fêter leur titre de champion Dedryck Boyata, titulaire avec le Hertha Berlin face à Francfort, s'est illustré mais dans le mauvais sens du terme. Alors que son équipe menait 1-0 après le but de Piatek (24e), le Diable Rouge était exclu juste avant le repos pour une faute en tant que dernier homme. Francfort profitait de sa supériorité numérique en deuxième période pour s'imposer 1-4 grâce à des buts de Dost (51e), Silva (62e et 86e) et N'Dicka (68e). Sur le banc, Lukebakio n'est pas monté au jeu pour les Berlinois. Au classement, le Hertha (38 points) glisse à la dixième place et se fait dépasser par son adversaire du jour. Titulaire avec Wolfsburg, Koen Casteels n'a pas pu éviter le partage 2-2 de son équipe face à Fribourg. Wolfsburg menait pourtant 2-0 après un doublé de Weghorst (14e et 27e). Le gardien de but belge a dû ensuite s'avouer vaincu à deux reprises sur les buts d'Holer (43e) et Sallai (46e). Wolfsburg (46 points) reste sixième et virtuellement européen. Cologne, avec Sebastiaan Bornauw qui a joué les 90 minutes, s'est incliné 0-2 face à l'Union Berlin. Friedrich (37e) et Gentner (69e) avaient inscrit les buts berlinois. Dans les arrêts de jeu, Cordoba réduisait la marque (90e+2). Cologne (35 points) reste douzième au classement. (Belga)