Les Belges à l'étranger - Dortmund s'incline dans le choc à Leipzig, Trossard buteur avec Brighton

Dortmund s'est incliné 2-1 à Leipzig pour le choc de la 11e journée du championnat d'Allemagne de football samedi. Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les trois titulaires avec les Borussen. Hazard et Meunier ont disputé les 90 minutes tandis que Witsel a été remplacé à la 86e minute.Christopher Nkunku avait mis Leipzig aux commandes en première période (29e) avant que Marco Reus n'égalise pour Dortmund (52e). Yussuf Poulsen offrait finalement la victoire aux locaux (68e). Au classement, Dortmund reste 2e avec 24 points, quatre de moins que le Bayern Munich, leader. Leipzig remonte lui à la 5e place avec 18 points. En Angleterre, le but de Leandro Trossard n'aura pas permis à Brighton de s'imposer face à Newcastle. Le Diable Rouge a donné l'avance aux Seagulls sur penalty (24e) avant qu'Isaac Hayden n'égalise après la pause (66e). Brighton reste 6e au classement avec 17 points. (Belga)