Les Belges à l'étranger - Dortmund, tenant du trophée, dit au revoir à la Coupe, Witsel marque contre son camp

Tenant du titre, le Borussia Dortmund, avec ses trois Belges au coup d'envoi, a été sorti en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne par le FC Saint Pauli. Le BVB s'est incliné 2-1 mardi soir sur la pelouse du leader de la deuxième division allemande à cause, notamment, d'un but contre son camp d'Axel Witsel.Match piège par excellence, ce déplacement chez les premiers de la Bundesliga 2 ne mettait que 4 minutes à se décanter. Etienne Amenyido était au bon endroit pour donner l'avance à Saint-Pauli et placer les siens aux commandes (4e, 1-0). À quelques minutes de la mi-temps, Axel Witsel trompait son propre gardien en voulant intervenir sur un centre. Au lieu d'éloigner le danger, il envoyait malencontreusement le ballon dans ses filets (40e, 2-0). Les 'Borussen' réduisaient le score en seconde mi-temps sur pénalty par l'inévitable Erling Haaland (58e, 1-2), mais ne parvenaient pas à refaire leur retard. Thorgan Hazard est resté sur la pelouse 65 minutes et Witsel a été remplacé dans les arrêts de jeu. Thomas Meunier n'a pas quitté le terrain. Avec cette défaite, Dortmund, vainqueur l'an dernier, dit au revoir à son trophée. (Belga)