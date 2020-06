Les Belges à l'étranger - "Eden Hazard est content de ce qu'il a produit"

Eden Hazard a été impliqué dans les trois buts du Real Madrid, qui a battu Eibar 3-1 à huis clos dimanche au stade Alfredo Di Stefano, dans le cadre de la 28e journée de Liga, après trois mois d'arrêt forcé en raison de la pandémie de coronavirus.Présent dans le onze de base du Real pour la première fois depuis le 22 février, et sa fissure du péroné survenue à la 67e minute du match perdu à Levante, Eden Hazard a notamment délivré la passe décisive à Sergio Ramos sur le but du 2-0, son second assist en Liga. Le Diable Rouge, revenu de blessure durant le confinement après avoir été opéré le 5 mars à Dallas, a été remplacé à la 61e minute, visiblement à nouveau gêné par sa cheville droite. Après son remplacement par Vinicius (61e) alors que le Real menait 3-1, il a posé une poche de glace sur sa cheville, a-t-on pu apercevoir sur la retransmission télé. Zinedine Zidane s'est montré rassurant après la rencontre. "On savait qu'il manquerait de rythme s'il jouait tout le match. Il a bien joué pendant une heure, le coup (qu'il a reçu pendant le match) nous a fait peur, mais à la mi-temps il nous a dit qu'il allait bien", a dit l'entraîneur du Real à propos de son Diable Rouge. "Il est content de ce qu'il a produit, et nous aussi sommes très content de son travail. Le message, vraiment, c'est qu'on est content de revenir à la compétition", a ajouté "Zizou", dont c'était le 200e match sur le banc merengue. (Belga)